    NYT раскрыла вероятный сценарий штурма иранского острова Харк

    Руководство американского оборонного ведомства анализирует возможность переброски бригады 82-й воздушно-десантной дивизии армии США общей численностью порядка 3 тысяч человек, а также ряда подразделений дивизионного штаба для обеспечения военных операций Соединенных Штатов в Иране.

    Как передает Report, об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на источники в Пентагоне.

    Согласно информации, подобные формирования быстрого реагирования способны развернуться в любой точке планеты за 18 часов и могут быть задействованы, в частности, для овладения островом Харк - ключевым центром иранского нефтяного экспорта.

    Параллельно, указывают источники издания, рассматривается еще один вариант на случай, если президент США Дональд Трамп отдаст приказ о захвате острова, - проведение штурмовой операции с привлечением около 2,5 тысячи военнослужащих 31-го экспедиционного батальона морской пехоты.

    NYT отмечает, что взлетно-посадочная полоса на острове Харк получила повреждения в ходе недавних американских авиаударов, в связи с чем военное командование США полагает целесообразным первоначально высадить морских пехотинцев, инженерные части которых смогли бы оперативно восстановить аэродром и сопутствующую инфраструктуру.

    Вслед за этим военно-воздушные силы получили бы возможность организовать доставку материально-технических средств, снаряжения и, при необходимости, дополнительных воинских контингентов на транспортных самолетах C-130, которые могут быть использованы для наращивания усилий морских пехотинцев.

    Ключевое преимущество десантников состоит в их способности прибыть в зону операции в течение одной ночи. Вместе с тем их слабой стороной является невозможность доставить тяжелое вооружение, включая бронемашины, которые обеспечили бы защиту при возможной контратаке иранских вооруженных сил, пояснили официальные лица.

    При этом подразделения морской пехоты уступают десантникам в устойчивости и способности к длительным действиям, что делает последних оптимальным вариантом для ротации морпехов после завершения начальной фазы операции по овладению островом.

    В рамках прорабатываемых планов штабной элемент 82-й воздушно-десантной дивизии предполагается использовать как координационный центр для планирования и управления операциями в условиях сложной боевой обстановки.

    NYT İranın Xarq adasına ehtimal edilən hücum ssenarisini açıqlayıb
    01:50

    Пакистан готов принять американо-иранские переговоры

    01:12

    NYT раскрыла вероятный сценарий штурма иранского острова Харк

    00:39

    Военный советник верховного лидера Ирана назвал три условия для завершения войны

    00:08

    В Британии начали ограничивать продажу топлива

    23:44

    Зеленский: Россия может готовить массированный удар по Украине

    23:30

    СМИ: ВС Ирана заявили о полном контроле над Ормузским проливом

    23:17

    Густаво Петро: При крушении самолета в Колумбии один человек погиб, 77 спасены - ОБНОВЛЕНО-2

    23:13

    ВСУ получат новые дроны-перехватчики для противодействия беспилотникам

    23:07

    Нетаньяху: Трамп заверил, что есть возможность для заключения сделки с Ираном в наших интересах

