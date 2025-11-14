Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    NYT: Пентагон опасается утечки технологий КНР в случае поставок F-35 Эр-Рияду

    Другие страны
    • 14 ноября, 2025
    • 03:52
    NYT: Пентагон опасается утечки технологий КНР в случае поставок F-35 Эр-Рияду

    Пентагон считает, что возможная продажа Саудовской Аравии истребителей F-35 сопряжена с рисками утечки секретных технологий к Китаю.

    Как передает Report, об этом сообщила в четверг газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

    По их сведениям, администрация президента США Дональда Трампа и руководство Саудовской Аравии работают над сделкой, которая позволит Вашингтону поставить Эр-Рияду 48 истребителей F-35. При этом Военное министерство США выражает беспокойство по поводу возможных утечек технологий - в подготовленном разведывательным управлением Пентагона докладе говорится, что оборонное сотрудничество Китая и Саудовской Аравии, а также разведывательная деятельность Пекина представляют собой потенциальную угрозу в случае заключения сделки по F-35.

    18 ноября наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд впервые с 2018 года посетит Вашингтон, где встретится с американским лидером Дональдом Трампом.

