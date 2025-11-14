İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    ABŞ F-35-ların Ər-Riyada satılacağı halda texnologiyanın Çinə sızmasından ehtiyatlanır

    • 14 noyabr, 2025
    • 04:22
    ABŞ F-35-ların Ər-Riyada satılacağı halda texnologiyanın Çinə sızmasından ehtiyatlanır

    Pentaqon hesab edir ki, F-35 qırıcı təyyarələrinin Səudiyyə Ərəbistanına mümkün satışı həssas texnologiyaların Çinə sızması riski daşıyır.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə cümə axşamı "The New York Times" (NYT) mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Mənbələrin məlumatına görə, Donald Tramp administrasiyası və Səudiyyə Ərəbistanı Vaşinqtonun Ər-Riyada 48 ədəd F-35 qırıcı təyyarəsi tədarük etməsinə icazə verən razılaşma üzərində işləyirlər. Bu arada, ABŞ Müdafiə Nazirliyi potensial texnologiya sızmalarından narahatlığını bildirib.

    Pentaqonun Kəşfiyyat İdarəsi tərəfindən hazırlanan hesabatda bildirilir ki, F-35 müqaviləsi bağlansa, Çin və Səudiyyə Ərəbistanı arasında müdafiə əməkdaşlığı, eləcə də Pekinin kəşfiyyat fəaliyyətləri potensial təhlükə yaradır.

    Noyabrın 18-də Səudiyyə Ərəbistanının Vəliəhd şahzadəsi Məhəmməd bin Salman Əl-Səud 2018-ci ildən bəri ilk dəfə Vaşinqtona səfər edəcək və ABŞ Prezidenti Donald Trampla görüşəcək.

