СМИ: ИГ совершило в Ираке самую крупную за пять месяцев атаку

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Боевики "Исламского государства" (ИГ) совершили самую крупную атаку на территории Северного Ирака за последние пять месяцев. Как передает Report, об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на американские военные источники.

По данным издания, боевики напали на позиции курдов в районе лагеря Башика, где находятся бойцы местного ополчения, а также на населенные пункты Нарван и Тал-Асвад. В каждой атаке принимали участие до 120 членов ИГ.

Массированное наступление боевиков ИГ удалось отбить при поддержке боевой авиации коалиции.

Представители Пентагона сообщают, что всего было убито около 300 боевиков.

Эти нападения стали, как подчеркнул генерал Армии США Марк Одом, самой "крупной атакой" ИГ в Северном Ираке за последние пять месяцев, начиная с июля этого года.





