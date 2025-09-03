Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война
    Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война

    NYP: Новое видео по делу Эпштейна содержит пропавшую минуту в день его смерти

    Другие страны
    • 03 сентября, 2025
    • 21:50
    NYP: Новое видео по делу Эпштейна содержит пропавшую минуту в день его смерти

    Новые материалы с камер видеонаблюдения у тюремной камеры ныне покойного Джеффри Эпштейна в ночь его самоубийства демонстрирует так называемую пропавшую минуту, которая способствовала появлению теорий заговора вокруг смерти американского финансиста, обвинявшегося в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

    Как передает Report, об этом сообщает газета New York Post.

    Ранее комитет по надзору палаты представителей США заявил об обнародовании более 30 тысяч страниц документов и видеозаписей, связанных с делом Эпштейна.

    В первоначальном пакете документов минюста фигурировала 11-часовая запись, снятая у камеры Эпштейна в тюрьме Нью-Йорка, в которой отсутствовала минута в ночь с 9 на 10 августа 2019 года. Конспирологи предположили, что исчезнувший фрагмент свидетельствует о наличии некоего заговора, связанного со смертью Эпштейна. В то же время генеральный прокурор Пэм Бонди заявляла, что Бюро тюрем каждую ночь удаляет последнюю минуту записи, поскольку камеры перезагружаются.

    На недавно опубликованных кадрах видно, как данные с камер переключаются в полночь, что приводит к объединению двух фрагментов записи. В течение той самой недостающей минуты, судя по всему, ничего не происходило, пишет газета.

    дело Эпштейна самоубийство видеокадры

    Последние новости

    22:10

    Макрон: Подготовка гарантий безопасности Украины завершена

    Другие страны
    21:54

    Определились первые соперники азербайджанских дзюдоистов на молодежном ЧЕ

    Индивидуальные
    21:50

    NYP: Новое видео по делу Эпштейна содержит пропавшую минуту в день его смерти

    Другие страны
    21:34

    Турция отправила 25 тонн гуманитарной помощи в Афганистан

    Другие страны
    21:07

    Сборная Азербайджана по футболу U-19 начала турнир в Словении с победы

    Футбол
    21:06

    Уиткофф прибыл в Париж в преддверии встречи "коалиции желающих"

    Другие страны
    21:02

    МИД Украины: Путин продолжает манипулировать всеми, выдвигая заведомо неприемлемые предложения

    Другие страны
    20:58

    Агентство господдержки НПО объявило о грантовых конкурсах

    Инфраструктура
    20:53

    ХАМАС пригрозил жизнями заложников в ответ на расширение операции Израиля в Газе

    Другие страны
    Лента новостей