NYP: Новое видео по делу Эпштейна содержит пропавшую минуту в день его смерти

Новые материалы с камер видеонаблюдения у тюремной камеры ныне покойного Джеффри Эпштейна в ночь его самоубийства демонстрирует так называемую пропавшую минуту, которая способствовала появлению теорий заговора вокруг смерти американского финансиста, обвинявшегося в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Как передает Report, об этом сообщает газета New York Post.

Ранее комитет по надзору палаты представителей США заявил об обнародовании более 30 тысяч страниц документов и видеозаписей, связанных с делом Эпштейна.

В первоначальном пакете документов минюста фигурировала 11-часовая запись, снятая у камеры Эпштейна в тюрьме Нью-Йорка, в которой отсутствовала минута в ночь с 9 на 10 августа 2019 года. Конспирологи предположили, что исчезнувший фрагмент свидетельствует о наличии некоего заговора, связанного со смертью Эпштейна. В то же время генеральный прокурор Пэм Бонди заявляла, что Бюро тюрем каждую ночь удаляет последнюю минуту записи, поскольку камеры перезагружаются.

На недавно опубликованных кадрах видно, как данные с камер переключаются в полночь, что приводит к объединению двух фрагментов записи. В течение той самой недостающей минуты, судя по всему, ничего не происходило, пишет газета.