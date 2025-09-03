İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi
    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi

    KİV: Epşteynin işi ilə bağlı videoda yeni fakt ortaya çıxıb

    Digər ölkələr
    • 03 sentyabr, 2025
    • 22:46
    KİV: Epşteynin işi ilə bağlı videoda yeni fakt ortaya çıxıb

    Mərhum Ceffri Epşteynin intihar etdiyi gecə həbsxana kamerasındakı yeni təhlükəsizlik kamerası görüntüləri, yetkinlik yaşına çatmayanların cinsi istismarında günahlandırılan amerikalı maliyyəçinin ölümü ətrafında sui-qəsd ehtimalının ortaya çıxmasına kömək edən "itmiş dəqiqə" olaraq bilinən faktı nümayiş etdirir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "New York Post" qəzeti məlumat yayıb.

    Bundan əvvəl ABŞ Nümayəndələr Palatasının Nəzarət Komitəsi Epşteyn işi ilə bağlı 30 min səhifədən çox sənəd və videonun yayımlandığını açıqlamışdı.

    Ədliyyə Nazirliyi sənədlərinin ilkin partiyasına 2019-cu il avqustun 9-dan 10-na keçən gecə Epşteynin Nyu-York həbsxanasındakı kamerasından çəkilmiş və bir dəqiqəlik çatışmayan 11 saatlıq kadrlar daxildir. Sui-qəsd nəzəriyyəçiləri güman edirlər ki, itkin hissə Epşteynin ölümü ilə bağlı sui-qəsdin olduğunu göstərir. Həmin vaxt baş prokuror Pem Bondi demişdi ki, Həbsxanalar Bürosu kameralar yenidən işə salındığı üçün hər gecə görüntülərin son dəqiqəsini silir.

    Yeni yayımlanan görüntülərdə kameraların gecə yarısı dəyişərək görüntülərin iki hissəsini birləşdirdiyi görünür. Qəzet yazır ki, həmin çatışmayan dəqiqə ərzində heç nə baş verməyib.

    Ceffri Epşteyn İntihar həbsxana Cinayət işi
    Rus Versiası Rus Versiası
    NYP: Новое видео по делу Эпштейна содержит пропавшую минуту в день его смерти

    Son xəbərlər

    23:49

    KİV: ABŞ Argentina ilə vizasız gediş-gəlişi dayandırıb

    Digər ölkələr
    23:25

    Gəncə, Göygöl, və Goranboyda məktəb direktorları vəzifəsinə təyinatlar olub

    Elm və təhsil
    23:09
    Foto

    Biləsuvarda yol qəzasında xəsarət alan şəxslərin kimliyi məlum olub - YENİLƏNİB

    Hadisə
    23:00

    Cəlilabadda toy mərasimi keçirən ailənin evində yanğın başlayıb

    Digər
    22:56

    Makron: Ukrayna üçün təhlükəsizlik zəmanətlərinin hazırlığı başa çatıb

    Digər ölkələr
    22:46

    KİV: Epşteynin işi ilə bağlı videoda yeni fakt ortaya çıxıb

    Digər ölkələr
    22:28

    Portuqaliya millisinin futbolçusu Səudiyyə Ərəbistanında klubunu dəyişib

    Futbol
    22:12

    Sabah İmişlidə 800-ə yaxın abonentin qazı kəsiləcək

    Energetika
    22:10

    "Qarabağ"ın rəqibi müdafiəçisini qeydiyyatdan keçirə bilməyib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti