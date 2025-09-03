KİV: Epşteynin işi ilə bağlı videoda yeni fakt ortaya çıxıb
Mərhum Ceffri Epşteynin intihar etdiyi gecə həbsxana kamerasındakı yeni təhlükəsizlik kamerası görüntüləri, yetkinlik yaşına çatmayanların cinsi istismarında günahlandırılan amerikalı maliyyəçinin ölümü ətrafında sui-qəsd ehtimalının ortaya çıxmasına kömək edən "itmiş dəqiqə" olaraq bilinən faktı nümayiş etdirir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "New York Post" qəzeti məlumat yayıb.
Bundan əvvəl ABŞ Nümayəndələr Palatasının Nəzarət Komitəsi Epşteyn işi ilə bağlı 30 min səhifədən çox sənəd və videonun yayımlandığını açıqlamışdı.
Ədliyyə Nazirliyi sənədlərinin ilkin partiyasına 2019-cu il avqustun 9-dan 10-na keçən gecə Epşteynin Nyu-York həbsxanasındakı kamerasından çəkilmiş və bir dəqiqəlik çatışmayan 11 saatlıq kadrlar daxildir. Sui-qəsd nəzəriyyəçiləri güman edirlər ki, itkin hissə Epşteynin ölümü ilə bağlı sui-qəsdin olduğunu göstərir. Həmin vaxt baş prokuror Pem Bondi demişdi ki, Həbsxanalar Bürosu kameralar yenidən işə salındığı üçün hər gecə görüntülərin son dəqiqəsini silir.
Yeni yayımlanan görüntülərdə kameraların gecə yarısı dəyişərək görüntülərin iki hissəsini birləşdirdiyi görünür. Qəzet yazır ki, həmin çatışmayan dəqiqə ərzində heç nə baş verməyib.