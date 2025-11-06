NY Post: Эпштейну предлагали свободу в обмен на показания против Трампа

Федеральная прокуратура США предлагала американскому финансисту Джеффри Эпштейну, обвиненному в растлении несовершеннолетних, освободить его в обмен на согласие свидетельствовать против президента страны Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом сообщила газета New York Post, ссылаясь на бывшего сокамерника бизнесмена по исправительному центру в Нью-Йорке, экс-полицейского Николаса Тартальоне.

По его словам, "прокуроры сказали Эпштейну, что если он заявит, будто президент Трамп был замешан в его преступлениях, он сможет выйти на свободу". Об этом Тартальоне написал в июле в прошении о помиловании, оказавшемся в распоряжении издания. В документе не уточняется, о каких именно преступлениях шла речь. Сам Эпштейн, по его словам, отрицал причастность Трампа.

Эпштейн был задержан 6 июля 2019 года. Прокуратура штата Нью-Йорк заявила, что в 2002–2005 годах он организовывал визиты десятков несовершеннолетних девушек в свой дом на Манхэттене, самой младшей из которых было 14 лет. Среди его знакомых числилось множество влиятельных лиц из США и других стран - бывшие главы государств, бизнесмены и знаменитости.

10 августа 2019 года Эпштейн покончил с собой в тюремной камере, после чего уголовное дело было прекращено.

Как сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники в вашингтонской администрации, министр юстиции - генеральный прокурор США Пэм Бонди весной уведомила Дональда Трампа о том, что его имя, наряду с именами других известных фигур, упоминается в материалах, связанных с делом Эпштейна. В Белом доме назвали эту публикацию ложной.