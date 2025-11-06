İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    KİV: Epşteynə Trampa qarşı ifadə verməsi müqabilində azadlıq təklif edilib

    Digər ölkələr
    • 06 noyabr, 2025
    • 06:57
    KİV: Epşteynə Trampa qarşı ifadə verməsi müqabilində azadlıq təklif edilib

    ABŞ-nin Federal Prokurorluğu, həddi-büluğa çatmayanlara qarşı təcavüzdə ittiham olunan amerikalı maliyyəçi Ceffri Epşteynə Prezident Donald Trampa qarşı ifadə verməyə razılıq müqabilində azadlığa buraxılmağı təklif ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "New York Post" qəzeti Nyu-Yorkdakı islah mərkəzində iş adamının keçmiş kamera yoldaşı Nikolas Tartalyoneyə istinadən məlumat yayıb.

    Tartalyonenin sözlərinə görə, prokurorlar Epşteynə bildiriblər ki, əgər Prezident Trampın onun cinayətlərində iştirak etdiyini desə, azadlığa çıxa bilər. Tartalyone bunu iyul ayında əfv ərizəsində yazıb. Sənəddə söhbətin hansı cinayətlərdən getdiyi dəqiqləşdirilmir. Onun sözlərinə görə, Epşteynin özü Trampın cinayətlərdə iştirakını rədd edib.

    Epşteyn 6 iyul 2019-cu ildə həbs edilib. Nyu-York ştatının Prokurorluğu iddia edib ki, o, 2002-2005-ci illərdə Manhettendəki evinə onlarla yetkinlik yaşına çatmayan qız gətirib, onlardan ən kiçiyi 14 yaşında olub. Onun tanışları arasında keçmiş dövlət başçıları, iş adamları və məşhurlar da daxil olmaqla, ABŞ-dən və xaricdən çoxsaylı nüfuzlu şəxslər olub.

    10 avqust 2019-cu ildə Epşteyn həbsxanada intihar edib və bundan sonra cinayət işi dayandırılıb.

    Donald Tramp Ceffri Epşteyn cinayət
    NY Post: Эпштейну предлагали свободу в обмен на показания против Трампа

    Son xəbərlər

    06:57

    KİV: Epşteynə Trampa qarşı ifadə verməsi müqabilində azadlıq təklif edilib

    Digər ölkələr
    06:28

    Aİ Şurası və AP mülki vəsaitlərin yenidən hərbi ehtiyaclara bölüşdürülməsini razılaşdırıblar

    Digər ölkələr
    06:00

    Bu gün Azərbaycan Televiziyası və Radiosu Günüdür

    Media
    05:36

    "Rolex" və "Cartier" şirkətlərinin rəhbərləri Vaşinqtonda Trampla görüşüblər

    Digər ölkələr
    05:07

    "Nvidia" şirkətinin rəhbəri: Çin süni intellekt yarışında ABŞ-yə qalib gələcək

    İKT
    04:48

    Çexiyada Nazirlər Kabinetinin istefası gözlənilir

    Digər ölkələr
    04:21

    ÜST: Avropada 7-9 yaşlı uşaqların 25 %-i artıq çəkilidir

    Sağlamlıq
    03:50

    ABŞ şatdaun səbəbindən aviadaşımalara və kosmik buraxılışlara məhdudiyyətlər tətbiq edəcək

    Digər ölkələr
    03:11

    Yanvaradək Rusiyanın 132 vaqon buğdası Azərbaycan ərazisindən Ermənistana çatdırılacaq

    Region
    Bütün Xəbər Lenti