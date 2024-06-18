Nvidia стала самой дорогой компанией в мире, опередив Microsoft

Американский производитель процессоров Nvidia по итогам биржевых торгов во вторник стал самой дорогой компанией в мире, его капитализация превысила показатель производителя программного обеспечения Microsoft.

Американский производитель процессоров Nvidia по итогам биржевых торгов во вторник стал самой дорогой компанией в мире, его капитализация превысила показатель производителя программного обеспечения Microsoft.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

По последним данным, цена акций Nvidia увеличивалась к вечеру на 3,3%, до 135,41 доллара за бумагу, что стало новым историческим максимумом.

Согласно биржевой статистике, капитализация компании в тот момент достигла 3,328 триллиона долларов, в то время как рыночная стоимость Microsoft - $3,322 трлн долларов.

Тройку самых дорогих компаний в мире замыкает Apple, ее капитализация составляла 3,281 триллиона долларов.



Производитель графических процессоров Nvidia основан в 1999 году. Рыночная стоимость компании в феврале впервые в истории компании превысила два триллиона долларов, в начале июня этот показатель превысил отметку в три триллиона. С начала текущего года стоимость ее бумаг взлетела в 2,7 раза. Также компания занимается разработками в сфере искусственного интеллекта. Штаб-квартира находится в Санта-Кларе штата Калифорния.