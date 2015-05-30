Нужна единая стратегия по борьбе с ИГ под эгидой СБ ООН, уверен Лавров

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/Необходима единая стратегия по борьбе с "Исламским государством" (ИГ) под эгидой СБ ООН, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, поэтому первый вопрос, который он обсудил с госсекретарем США Джоном Керри, это создание единой концепции, "которая будет не про Сирию, не про Ирак, а про весь регион", где есть угроза ИГ. Лавров также выразил озабоченность распространением проблемы за пределы Северной Африки, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Таким образом, первое — выработка стратегии на основе честного совместного анализа под эгидой Совета Безопасности ООН, второе — принятие резолюций, которые будут делать легитимными действия, которые необходимо предпринять для борьбы с этой угрозой. Это, конечно, должно быть "Исламское государство", но и другие структуры, такие как "Джебхат ан-Нусра", — сказал глава МИД РФ в интервью телеканалу "Россия 24".

По его словам, нужна комплексная стратегия, а во-вторых, нормальный мандат, который будет легальным с точки зрения Устава ООН и будет выдан её Советом Безопасности.

"Первое. Страны, на территории которых всё это творится, должны получить сильную поддержку мирового сообщества в своей борьбе против терроризма. Второе. Те, кто готовы им с их согласия помогать, также должны опираться на мандат СБ ООН и координировать свои действия с законными правительствами. Третье. Оказывать поддержку в других формах", — сказал министр.

"Мы уже это делаем и будем продолжать делать: имею в виду укрепление боеспособности иракской, сирийской, египетской армий и вооружённых сил других стран региона в их противостоянии террористам. По-моему, скоординированность по всем этим направлениям должна дать необходимый результат", — уверен Лавров.