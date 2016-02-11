Новым главой МИД Франции стал Жан-Марк Эро

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Президент Франции Франсуа Олланд назначил бывшего премьер-министра Франции Жан-Марка Эро новым министром иностранных дел, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

До него эту должность занимал Лоран Фабиус, сообщивший накануне о своей отставке.

Фабиус ранее рассказал телеканалу iTele, что единственное, о чем он сожалеет за все время на посту министра, - несогласие мира с французской позиции по Сирии.

Париж настаивал на военном вмешательстве вместе с армией США в сирийский конфликт в 2013 году.

Жан-Марк Эро занимал пост премьер-министра Франции с 2012 по 2014 год. До этого он был председателем парламентской фракции социалистов в Национальном собрании Франции.