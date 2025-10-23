Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет

    Новым главой МИД Аргентины станет замминистра экономики

    Другие страны
    • 23 октября, 2025
    • 21:29
    Новым главой МИД Аргентины станет замминистра экономики

    Президент Аргентины Хавьер Милей решил назначить новым министром иностранных дел Пабло Кирно, занимающего сейчас пост замминистра экономики.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба администрации главы государства.

    "Новым министром иностранных дел станет Пабло Кирно, глава департамента финансов и ключевой член экономической команды, которой удалось избежать крупнейшего в истории страны кризиса", - говорится в сообщении.

    По сообщению пресс-службы, таким образом Милей "укрепляет связь между МИД и министерством экономики и прорыночную позицию" своего правительства.

    "Новый глава МИД продолжит выстраивать международные союзы с целью укрепления места Аргентины среди стран Запада", - говорится в тексте.

    Ранее стало известно, что Херардо Вертейн подал в отставку с поста главы МИД. По данным источников издания, глава ведомства устал от критики в соцсетях от пользователей, которых связывают с советником Милея Сантьяго Капуто, отвечающим за медийную стратегию главы государства.

    МИД Аргентины Хавьер Милей Пабло Кирно
    Argentinada iqtisadiyyat nazirinin müavini XİN başçısı təyin olunub

    Последние новости

    22:13

    В Минобороны Литвы заявили о нарушении авиацией РФ воздушного пространства страны

    Другие страны
    22:00

    Страны ОИС осудили израильские законы об установлении контроля над Западным берегом

    Другие страны
    21:51

    Белый дом: Трамп встретится с Си Цзиньпином 30 октября

    Другие страны
    21:37
    Фото
    Видео

    В Варшаве прошел азербайджано-польский бизнес-форум

    Бизнес
    21:29

    Новым главой МИД Аргентины станет замминистра экономики

    Другие страны
    21:14
    Фото

    Азербайджан и Сербия обсудили расширение инвестиционного сотрудничества

    Финансы
    21:08
    Фото

    В суде зачитаны показания азербайджанцев, подвергшихся пыткам в армянском плену

    Внутренняя политика
    20:59

    В Азербайджане установлены минимальные розничные цены на алкогольные напитки

    Бизнес
    20:43

    Рубио прибыл в Израиль для обсуждения мирного плана по сектору Газа

    Другие страны
    Лента новостей