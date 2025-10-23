Новым главой МИД Аргентины станет замминистра экономики

Президент Аргентины Хавьер Милей решил назначить новым министром иностранных дел Пабло Кирно, занимающего сейчас пост замминистра экономики.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба администрации главы государства.

"Новым министром иностранных дел станет Пабло Кирно, глава департамента финансов и ключевой член экономической команды, которой удалось избежать крупнейшего в истории страны кризиса", - говорится в сообщении.

По сообщению пресс-службы, таким образом Милей "укрепляет связь между МИД и министерством экономики и прорыночную позицию" своего правительства.

"Новый глава МИД продолжит выстраивать международные союзы с целью укрепления места Аргентины среди стран Запада", - говорится в тексте.

Ранее стало известно, что Херардо Вертейн подал в отставку с поста главы МИД. По данным источников издания, глава ведомства устал от критики в соцсетях от пользователей, которых связывают с советником Милея Сантьяго Капуто, отвечающим за медийную стратегию главы государства.