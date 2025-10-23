İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi

    Argentinada iqtisadiyyat nazirinin müavini XİN başçısı təyin olunub

    Digər ölkələr
    • 23 oktyabr, 2025
    • 21:36
    Argentinada iqtisadiyyat nazirinin müavini XİN başçısı təyin olunub

    Argentina Prezidenti Xavyer Miley yeni xarici işlər naziri vəzifəsinə hazırda iqtisadiyyat nazirinin müavini olan Pablo Kirnonu təyin etmək qərarına gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezident Administrasiyasının mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    "Maliyyə Departamentinin rəhbəri və ölkə tarixində ən böyük böhrandan qaça bilmiş iqtisadi komandanın əsas üzvü Pablo Kirno yeni xarici işlər naziri olacaq", - məlumatda deyilir.

    Bildirilir ki, Miley bununla da öz hökumətinin xarici işlər və iqtisadiyyat nazirlikləri arasında əlaqələri və bazar mövqeyini gücləndirir.

    Məlumata görə, yeni xarici işlər naziri Argentinanın Qərb ölkələri arasında yerini möhkəmləndirmək məqsədi ilə beynəlxalq alyanslar qurmağa davam edəcək.

    Bundan əvvəl Xerardo Verteynin xarici işlər naziri vəzifəsindən istefa verdiyi açıqlanıb.

    Argentina xarici işlər naziri Xavyer Miley
    Новым главой МИД Аргентины станет замминистра экономики

    Son xəbərlər

    22:15

    İƏT İsrailin İordan çayının qərb sahili üzərində nəzarəti bərqərar edən qanunlarını pisləyir

    Digər ölkələr
    22:14

    İngiltərə millisinin sabiq qapıçısı 40 yaşında karyerasını başa vurub

    Futbol
    22:09

    Ermənistanda etiraz aksiyalarından sonra daha bir neçə nəfər saxlanılıb

    Region
    22:00

    Ağ Ev: Donald Tramp Si Cinpinlə görüşəcək

    Digər ölkələr
    21:36

    Argentinada iqtisadiyyat nazirinin müavini XİN başçısı təyin olunub

    Digər ölkələr
    21:18

    ABŞ dövlət katibi Qəzzada sülh planının müzakirəsi üçün İsrailə səfər edib

    Digər ölkələr
    21:10
    Foto
    Video

    Varşavada Azərbaycan-Polşa biznes forumu keçirilib

    Biznes
    21:01

    Azərbaycan Basketbol Liqası: "Sabah" "Gəncə"ni məğlub edib

    Komanda
    20:58
    Foto

    Azərbaycan və Serbiya arasında investisiya əməkdaşlığının genişləndirilməsi müzakirə olunub

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti