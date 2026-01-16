Новый раунд переговоров между США и Украиной состоится в ближайшие два дня

Новый раунд переговоров между представителями Вашингтона и Киева по урегулированию конфликта в Украине состоится в ближайшие два дня.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина в интервью Bloomberg TV.

"Наши команды продолжат работать друг с другом. В ближайшие два дня вы увидите новый раунд диалога", - заявила она.

Стефанишина не уточнила состав делегаций и место проведения встречи. Она также отметила, что новый визит президента Украины Владимира Зеленского в США пока не планируется, а ближайшей возможностью для встречи с президентом США Дональдом Трампом может стать Всемирный экономический форум, который пройдет 19-23 января в Давосе.