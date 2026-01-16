Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Новый раунд переговоров между США и Украиной состоится в ближайшие два дня

    Другие страны
    • 16 января, 2026
    • 12:01
    Новый раунд переговоров между США и Украиной состоится в ближайшие два дня

    Новый раунд переговоров между представителями Вашингтона и Киева по урегулированию конфликта в Украине состоится в ближайшие два дня.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина в интервью Bloomberg TV.

    "Наши команды продолжат работать друг с другом. В ближайшие два дня вы увидите новый раунд диалога", - заявила она.

    Стефанишина не уточнила состав делегаций и место проведения встречи. Она также отметила, что новый визит президента Украины Владимира Зеленского в США пока не планируется, а ближайшей возможностью для встречи с президентом США Дональдом Трампом может стать Всемирный экономический форум, который пройдет 19-23 января в Давосе.

    Украина США переговоры Владимир Зеленский Дональд Трамп российско-украинская война
    ABŞ və Ukrayna arasında danışıqların yeni raundu yaxın iki gün ərzində keçiriləcək

    Последние новости

    12:49

    Варринг Прабджот: Индия - империалистическое государство, угнетающее сикхов

    Внешняя политика
    12:49

    Быть или не быть: получится ли США добавить гренландскую звездочку на флаг?

    Аналитика
    12:40

    Завтра в Азербайджане ожидаются осадки в виде дождя и снега

    Экология
    12:39

    "Азтелеком": В Агдаме и Кяльбаджаре более 1 тыс. домохозяйств обеспечены связью

    ИКТ
    12:35

    Дочь национального героя Шахина Тагиева рассказала о последних годах его жизни

    Внутренняя политика
    12:28

    В Малайзии приостановили военные и полицейские закупки на фоне коррупционного расследования

    Другие страны
    12:27

    Среднемесячная зарплата в Азербайджане выросла на 9,3%

    Финансы
    12:27

    Средняя скорость широкополосного интернета в Азербайджане увеличилась почти на 30%

    ИКТ
    12:21

    Боевой товарищ Шахина Тагиева поблагодарил государство за организацию похорон

    Внутренняя политика
    Лента новостей