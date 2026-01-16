ABŞ və Ukrayna arasında danışıqların yeni raundu yaxın iki gün ərzində keçiriləcək
16 yanvar, 2026
- 12:13
Vaşinqton və Kiyev nümayəndələri arasında Ukrayna münaqişəsinin həlli üzrə danışıqların yeni raundu yaxın iki gün ərzində keçiriləcək.
"Report" Rusiya mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın ABŞ-dəki səfiri Olqa Stefanişina "Bloomberg TV"yə müsahibəsində bildirib.
"Komandalarımız birgə işi davam etdirəcəklər. Yaxın iki gündə dialoqun yeni raundu baş tutacaq", - o deyib.
Stefanişina nümayəndə heyətlərinin tərkibini və görüşün keçiriləcəyi yeri açıqlamayıb. O qeyd edib ki, Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenskinin ABŞ-yə yeni səfəri hələlik planlaşdırılmır, yanvarın 19-23-də Davosda keçiriləcək Dünya İqtisadi Forumu isə ABŞ Prezidenti Donald Trampla görüşmək üçün fürsət ola bilər.
