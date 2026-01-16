İlham Əliyev WUF13 İranda etirazlar Neokolonializmlə mübarizə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 16 yanvar, 2026
    • 12:13
    ABŞ və Ukrayna arasında danışıqların yeni raundu yaxın iki gün ərzində keçiriləcək

    Vaşinqton və Kiyev nümayəndələri arasında Ukrayna münaqişəsinin həlli üzrə danışıqların yeni raundu yaxın iki gün ərzində keçiriləcək.

    "Report" Rusiya mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın ABŞ-dəki səfiri Olqa Stefanişina "Bloomberg TV"yə müsahibəsində bildirib.

    "Komandalarımız birgə işi davam etdirəcəklər. Yaxın iki gündə dialoqun yeni raundu baş tutacaq", - o deyib.

    Stefanişina nümayəndə heyətlərinin tərkibini və görüşün keçiriləcəyi yeri açıqlamayıb. O qeyd edib ki, Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenskinin ABŞ-yə yeni səfəri hələlik planlaşdırılmır, yanvarın 19-23-də Davosda keçiriləcək Dünya İqtisadi Forumu isə ABŞ Prezidenti Donald Trampla görüşmək üçün fürsət ola bilər.

    Ukrayna ABŞ danışıqlar Rusiya-Ukrayna müharibəsi
