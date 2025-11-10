Новый президент Боливии привел к присяге свое правительство

Президент Боливии Родриго Пас привел к присяге министров своего первого правительства.

Как передает Report, церемония транслировалась в эфире телеканала Bolivia TV.

Министерство иностранных дел возглавил Фернандо Арамайо, работавший в Программе развития ООН.

"Мы будем работать над укреплением современной, суверенной внешней политики, открытой для диалога и отстаивающей многосторонний подход. Это будет дипломатия, которая строит мосты, расширяет стратегические альянсы и открывает новые возможности для торговли и сотрудничества", - сказал он на церемонии.

Министром экономики был назначен Хосе Эспиноса, возглавлявший Центробанк Боливии при бывшей и. о. президента Жанин Аньес. Он сопровождал Паса во время поездки в США, где велись переговоры о предоставлении помощи Боливии в связи с перебоями в поставках топлива, с которыми страна столкнулась из-за нехватки долларов. Министерство углеводородов и энергетики возглавил экономист Серхио Мединасели. Всего присягу принесли 16 новых министров, 2 из них в статусе исполняющего обязанности.