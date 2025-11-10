İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    Boliviyada prezidentin iştirakı ilə yeni hökumət üzvlərinin andiçmə mərasimi keçirilib

    Digər ölkələr
    • 10 noyabr, 2025
    • 01:47
    Boliviya Prezidenti Rodriqo Pas ilk hökumətinin nazirlərini and içməyə çağırıb.

    "Report"un məlumatına görə, mərasim "Bolivia" telekanalı vasitəsilə canlı yayımlanıb.

    Xarici İşlər Nazirliyinə BMT-nin İnkişaf Proqramında çalışmış Fernando Aramayo rəhbərlik edəcək.

    "Biz dialoqa açıq və çoxtərəfli yanaşmanı dəstəkləyən müasir, suveren xarici siyasəti gücləndirmək üçün çalışacağıq. Bu, körpülər quran, strateji müttəfiqlikləri genişləndirən və ticarət və əməkdaşlıq üçün yeni imkanlar açan diplomatiya olacaq", – deyə o mərasimdə bildirib.

    İqtisadiyyat naziri vəzifəsinə keçmiş prezident Janin Anyes dövründə Boliviya Mərkəzi Bankına rəhbərlik etmiş Xose Espinosa təyin olunub. O, Pası ABŞ-yə səfəri zamanı müşayiət edib və orada Boliviyaya ölkədə dollar çatışmazlığı səbəbindən yaranan yanacaq tədarükündəki fasilələrlə bağlı yardım müzakirə olunub.

    Hidrokarbonlar və Energetika Nazirliyinə isə iqtisadçı Serxio Medinaseli rəhbərlik edəcək. Ümumilikdə 16 yeni nazir and içib, onlardan ikisi müvəqqəti icraçı statusundadır.

    Новый президент Боливии привел к присяге свое правительство

