    Другие страны
    • 06 октября, 2025
    • 14:09
    Новый премьер Литвы прибыла в Киев с первым визитом

    Новый премьер Литвы Инга Ругинене прибыла с первым зарубежным визитом в должности в Киев.

    Как передает Report, об этом она сообщила в своем X.

    Ругинене опубликовала фото из-под стены памяти у Михайловского Златоверхого собора.

    "Нет места, которое было бы лучшим для моего первого визита, чем свободная несокрушимая Украина", - написала Инга Ругинене.

    Другие детали визита пока неизвестны.

    Киев Литва премьер-министр Инга  Ругинене визит
    Litvanın yeni Baş naziri Kiyevdə səfərdədir

