Новый премьер Литвы прибыла в Киев с первым визитом
Другие страны
- 06 октября, 2025
- 14:09
Новый премьер Литвы Инга Ругинене прибыла с первым зарубежным визитом в должности в Киев.
Как передает Report, об этом она сообщила в своем X.
Ругинене опубликовала фото из-под стены памяти у Михайловского Златоверхого собора.
"Нет места, которое было бы лучшим для моего первого визита, чем свободная несокрушимая Украина", - написала Инга Ругинене.
Другие детали визита пока неизвестны.
