Новый премьер Литвы прибыла в Киев с первым визитом

Новый премьер Литвы Инга Ругинене прибыла с первым зарубежным визитом в должности в Киев.

Как передает Report, об этом она сообщила в своем X.

Ругинене опубликовала фото из-под стены памяти у Михайловского Златоверхого собора.

"Нет места, которое было бы лучшим для моего первого визита, чем свободная несокрушимая Украина", - написала Инга Ругинене.

Другие детали визита пока неизвестны.