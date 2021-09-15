Новый глава Генассамблеи ООН обозначил приоритеты своего председательства

Исполнительная власть Генеральной Ассамблеи ООН больше, чем у Совета Безопасности. Генассамблея - единственный орган, представляющий 193 государства-члена, и решения этого органа принимаются международным сообществом.

"Исполнительная власть Генеральной Ассамблеи ООН больше, чем у Совета Безопасности. Генассамблея - единственный орган, представляющий 193 государства-члена, и решения этого органа принимаются международным сообществом".

Как передает Report, об этом заявил новый президент 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, министр иностранных дел Мальдив Абдулла Шахид.

А.Шахид, который будет председательствовать в течении года, рассказал о проблемах, которые являются для него приоритетными в период его пребывания в должности.

"Сегодня права женщин нарушаются не только в Афганистане, но и во всем мире. Мы должны и будем их защитниками", - сказал он.

На новой сессии пройдет несколько крупных конференций по изменению климата и окружающей среды. По его словам, за этот период он хочет сплотить международное сообщество для решения проблемы глобального потепления, лесных пожаров и т.д., с которыми сталкивается наша планета. Глава добавил, что будет подготовлен план действий по обеспечению вакцинами от коронавируса, стран, которые особенно в них нуждаются.

В ходе заседания дипломат отметил, что Генеральная Ассамблея приложит все усилия, чтобы донести месседж международного сообщества о событиях в Афганистане и принять важные решения.

Вусала Аббасова