Новые ограничения ЕС могут коснуться более 200 физических и юридических лиц РФ

Новый пакет санкций Евросоюза (ЕС) в отношении России охватят свыше 200 физических и юридических лиц.

Новый пакет санкций Евросоюза (ЕС) в отношении России охватят свыше 200 физических и юридических лиц.

Как передает Report. об этом сообщает газета Der Spiegel.

"ЕС, судя по всему, хочет значительно расширить меры - более чем на 200 физических и юридических лиц", - пишет издание.

Сообщается, что хочет принять 13-й по счету пакет санкций ближе к 24 февраля - второй годовщине начала боевых действий РФ в Украине.

По данным агентства Bloomberg, в новый "черный список" могут войти торговые ограничения, а также меры против возможного обхода санкций.