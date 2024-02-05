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Новые ограничения ЕС могут коснуться более 200 физических и юридических лиц РФ

Новые ограничения ЕС могут коснуться более 200 физических и юридических лиц РФ Новый пакет санкций Евросоюза (ЕС) в отношении России охватят свыше 200 физических и юридических лиц.
Другие страны
5 февраля 2024 г. 10:08
Новые ограничения ЕС могут коснуться более 200 физических и юридических лиц РФ

Новый пакет санкций Евросоюза (ЕС) в отношении России охватят свыше 200 физических и юридических лиц.

Как передает Report. об этом сообщает газета Der Spiegel.

"ЕС, судя по всему, хочет значительно расширить меры - более чем на 200 физических и юридических лиц", - пишет издание.

Сообщается, что хочет принять 13-й по счету пакет санкций ближе к 24 февраля - второй годовщине начала боевых действий РФ в Украине.

По данным агентства Bloomberg, в новый "черный список" могут войти торговые ограничения, а также меры против возможного обхода санкций.

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Версия на английском языке New EU restrictions may affect more than 200 Russian individuals and legal entities
Версия на азербайджанском языке Aİ Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar paketini qəbul etməyə hazırlaşır

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