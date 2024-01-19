О нас

ЕС начал обсуждение 13-го пакета санкций в отношении России

ЕС начал обсуждение 13-го пакета санкций в отношении России Евросоюз начал обсуждение нового пакета санкций против России.
Другие страны
19 января 2024 г. 16:44
ЕС начал обсуждение 13-го пакета санкций в отношении России

Евросоюз начал обсуждение нового пакета санкций против России.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Члены ЕС хотят утвердить 13-й пакет санкций к 24 февраля - второй годовщине начала боевых действий РФ в Украине.

Источники сообщают, что новые меры против РФ могут включать в себя новые списки с именами, дополнительные торговые ограничения, а также дополнительные меры по ограничению "способности Москвы обойти санкции блока как через третьи страны, так и через компании в ЕС".

Кроме того, в ЕС идут дискуссии о планах по созданию нового фонда для военной поддержки Украины.

Сообщается, что некоторые страны ЕС хотят использовать этот фонд в качестве способа обновления механизма финансирования.

В декабре прошлого года Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России. Ограничения коснулись торговли российскими алмазами, технологиями двойного назначения, сжиженным пропаном, медной и алюминиевой проволокой. Также санкции ввели против ряда организаций и физических лиц.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке EU starts discussing 13th package of sanctions against Russia

Другие новости из категории

В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,6
В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,6
19 января 2024 г. 16:04
Пакистан созывает комитет нацбезопасности из-за роста напряженности с Ираном
Пакистан созывает комитет нацбезопасности из-за роста напряженности с Ираном
19 января 2024 г. 15:48
Число погибших в секторе Газа палестинцев превысило 24,7 тыс. человек
Число погибших в секторе Газа палестинцев превысило 24,7 тыс. человек
19 января 2024 г. 15:34
Готовится участие Путина в церемонии на энергоблоке АЭС в Египте
Готовится участие Путина в церемонии на энергоблоке АЭС в Египте
19 января 2024 г. 15:31
В Израиле заявили, что пропустили 400 грузовиков с гуманитарным грузом в Газу
В Израиле заявили, что пропустили 400 грузовиков с гуманитарным грузом в Газу
19 января 2024 г. 15:09
В Таиланде обнаружили месторождения лития с оценочными запасами 14,8 млн тонн
В Таиланде обнаружили месторождения лития с оценочными запасами 14,8 млн тонн
19 января 2024 г. 14:57
Президент Казахстана прибыл на аудиенцию к Папе Римскому
Президент Казахстана прибыл на аудиенцию к Папе Римскому
19 января 2024 г. 14:54
Беларусь включила в военную доктрину размещение в стране ядерного оружия
Беларусь включила в военную доктрину размещение в стране ядерного оружия
19 января 2024 г. 14:35
ЕС представит в феврале стратегию развития военной промышленности
ЕС представит в феврале стратегию развития военной промышленности
19 января 2024 г. 14:25
Армия обороны Израиля сообщил о ликвидации в Газе члена Исламского джихада
Армия обороны Израиля сообщил о ликвидации в Газе члена "Исламского джихада"
19 января 2024 г. 13:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi