ЕС начал обсуждение 13-го пакета санкций в отношении России

Евросоюз начал обсуждение нового пакета санкций против России.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.
Члены ЕС хотят утвердить 13-й пакет санкций к 24 февраля - второй годовщине начала боевых действий РФ в Украине.
Источники сообщают, что новые меры против РФ могут включать в себя новые списки с именами, дополнительные торговые ограничения, а также дополнительные меры по ограничению "способности Москвы обойти санкции блока как через третьи страны, так и через компании в ЕС".
Кроме того, в ЕС идут дискуссии о планах по созданию нового фонда для военной поддержки Украины.
Сообщается, что некоторые страны ЕС хотят использовать этот фонд в качестве способа обновления механизма финансирования.
В декабре прошлого года Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России. Ограничения коснулись торговли российскими алмазами, технологиями двойного назначения, сжиженным пропаном, медной и алюминиевой проволокой. Также санкции ввели против ряда организаций и физических лиц.