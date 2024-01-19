ЕС начал обсуждение 13-го пакета санкций в отношении России

Евросоюз начал обсуждение нового пакета санкций против России.

Евросоюз начал обсуждение нового пакета санкций против России.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Члены ЕС хотят утвердить 13-й пакет санкций к 24 февраля - второй годовщине начала боевых действий РФ в Украине.

Источники сообщают, что новые меры против РФ могут включать в себя новые списки с именами, дополнительные торговые ограничения, а также дополнительные меры по ограничению "способности Москвы обойти санкции блока как через третьи страны, так и через компании в ЕС".

Кроме того, в ЕС идут дискуссии о планах по созданию нового фонда для военной поддержки Украины.

Сообщается, что некоторые страны ЕС хотят использовать этот фонд в качестве способа обновления механизма финансирования.

В декабре прошлого года Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России. Ограничения коснулись торговли российскими алмазами, технологиями двойного назначения, сжиженным пропаном, медной и алюминиевой проволокой. Также санкции ввели против ряда организаций и физических лиц.