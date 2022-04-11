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Новая Зеландия выделит Украине 8,8 млн долларов в качестве помощи

Новая Зеландия выделит Украине 8,8 млн долларов в качестве помощи Новая Зеландия направит в Европу транспортный самолет C-130 Hercules, а также 50 военнослужащих, которые будут участвовать в транспортировке и распределении военной помощи Украине, и выделит стране 8,8 млн долларов США в качестве помощи в различных област
Другие страны
11 апреля 2022 г. 10:14
Новая Зеландия выделит Украине 8,8 млн долларов в качестве помощи

Новая Зеландия направит в Европу транспортный самолет C-130 Hercules, а также 50 военнослужащих, которые будут участвовать в транспортировке и распределении военной помощи Украине, и выделит стране 8,8 млн долларов США в качестве помощи в различных областях.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник заявила премьер-министр страны Джасинда Ардерн.

"В течение следующих двух месяцев наш самолет присоединится к другим военным самолетам из стран-партнеров, которые будут летать по Европе, доставляя столь необходимое оборудование и материалы в ключевые распределительные центры", - приводит слова Ардерн телеканал 1 News. При этом она добавила, что еще восемь специалистов по вопросам материально-технического обеспечения будут отправлены в Германию с целью оказания помощи в перевозке оборудования и людей к границе с Украиной.

Также правительство Новой Зеландии приняло решение о выделении 13 млн новозеландских долларов (около 8,8 млн долларов США) в качестве помощи Украине. Причем 7,5 млн новозеландских долларов (около 5,1 млн долларов) из этой суммы пойдут на закупку оружия и боеприпасов в Великобритании.

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Версия на английском языке New Zealand to allocate $8.8 million in aid to Ukraine

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