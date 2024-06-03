Суд оправдал бывшего премьера Пакистана Имрана Хана по делу о разглашении гостайны

Высокий суд Исламабада оправдал бывшего премьер-министра Пакистана, лидера оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС) Имрана Хана, а также экс-главу МИД Шаха Мехмуда Куреши по обвинению в разглашении государственной тайны.

Высокий суд Исламабада оправдал бывшего премьер-министра Пакистана, лидера оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС) Имрана Хана, а также экс-главу МИД Шаха Мехмуда Куреши по обвинению в разглашении государственной тайны.

Как передает Report , выдержку из судебного вердикта приводит газета Dawn.

"Хан и Куреши должны быть немедленно выпущены на свободу, если они не находятся под стражей по другим обвинениям", - сообщается в документе.

В понедельник окружной суд пакистанской столицы снял обвинения с обоих политиков в организации актов вандализма во время проходившего осенью 2022 года антиправительственного марша активистов ДЗС.

Ранее Имран Хан и Шах Мехмуд Куреши были приговорены к 10 годам тюремного заключения каждый по обвинению в нарушении закона о гостайне.

Хан возглавлял кабмин Пакистана в 2018-2022 годах. Экс-глава правительства был смещен с должности 10 апреля 2022 года в результате вынесенного ему вотума недоверия.