Новая Зеландия вновь ввела санкции против Ирана

Новая Зеландия объявила о повторном введении санкций в отношении Ирана.

Как передает Report, об этом сообщается в заявлении министра иностранных дел страны Уинстона Питерса.

В документе, распространенном новозеландским внешнеполитическим ведомством, отмечается, что "повторное введение санкций отражает глубокую обеспокоенность международного сообщества из-за несоблюдения Ираном своих обязательств по обогащению урана". "Новая Зеландия последовательно поддерживает дипломатические усилия по нераспространению ядерного оружия, и мы настоятельно призываем Иран возобновить переговоры и сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии в полном объеме", - указал Питерс.

Также министр сообщил, что санкции, включающие финансовые ограничения и запрет на въезд на территорию Новой Зеландии, вступают в силу 18 октября. "Они предусматривают ряд ограничений, таких как замораживание активов и запрет на въезд для лиц, подпадающих под санкции, а также запрет на импорт и экспорт определенных ядерных и военных товаров. Граждане Новой Зеландии, желающие вести бизнес с Ираном, с 1 февраля 2026 года будут обязаны пройти обязательную государственную регистрацию", - отметил он.