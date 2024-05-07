Новая Зеландия намерена заключить соглашение о свободной торговле с ОАЭ

Новая Зеландия и Объединенные Арабские Эмираты начнут переговоры о заключении соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве и свободной торговле.

Новая Зеландия и Объединенные Арабские Эмираты начнут переговоры о заключении соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве и свободной торговле.

Как передает Report, об этом сообщил новозеландский министр торговли Тодд Макклей.

"ОАЭ являются важным двусторонним партнером Новой Зеландии, и начало переговоров о свободной торговле станет большим шагом на пути к расширению торгово-экономических отношений двух стран, стимулирования нашей экономики и создания широких экспортных возможностей для новозеландских производителей", - указал глава Минторга в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны.

Как отметил Макклей, основными направлениями для развития сотрудничества станет "целый ряд областей", включая сельское хозяйство и энергетику. "Открывшиеся с подписанием соглашения возможности позволят повысить доходы населения и снизят стоимость жизни в Новой Зеландии", - подчеркнул он, указав также, что договор с ОАЭ будет первым шагом в развитии отношений и с другими странами региона.