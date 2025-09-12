Новая Зеландия и Япония расширили антироссийские санкции, в том числе включающие снижение потолка цен на российскую нефть.

Как передает Report, страна Океании ввела санкции против 11 физических и восьми юридических лиц из РФ. В список вошли "российские субъекты, участвующие в поставках химического оружия, распространении дезинформации и альтернативных платежных систем, позволяющих уклоняться от санкций".

Аналогичные меры японской стороны охватили 14 физлиц, 48 компаний и организаций из РФ, а также трех компаний с Сейшел и Маршалловых островов.

Кроме того, обе страны одобрили снижение предельной цены на сырую нефть российского происхождения, она снижена с 60 до 47,6 доллара США за баррель.

Напомним, что власти Японии ранее закрыли все шесть филиалов некоммерческой организации "Японский центр", работавших на территории России. По словам генерального секретаря японского правительства Ёсимаса Хаяси, причинами стали нынешнее состояние российско-японских отношений и "ситуация внутри РФ".