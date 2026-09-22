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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Новая ротация американских войск направляется в Литву

    Другие страны
    • 22 сентября, 2026
    • 15:10
    Новая ротация американских войск направляется в Литву

    Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что новая ротация американских военнослужащих уже направляется в страну.

    Как передает Report, об этом Науседа написал в соцсети X.

    "Я только что получил подтверждение, что новая ротация американских военнослужащих уже направляется в Литву! Мы благодарны президенту США Дональду Трампу и американской администрации за это решение, которое важно не только для Литвы, но и для безопасности всего региона", - написал президент Литвы.

    По словам Науседы, военное присутствие США в Литве является неотъемлемой частью сдерживания и коллективной обороны страны.

    Гитанас Науседа Военнослужащие Литва Соединенные Штаты Америки (США)
    ABŞ hərbçiləri Litvaya yola düşüb

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