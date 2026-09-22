Новая ротация американских войск направляется в Литву

Президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что новая ротация американских военнослужащих уже направляется в страну.

Как передает Report, об этом Науседа написал в соцсети X.

"Я только что получил подтверждение, что новая ротация американских военнослужащих уже направляется в Литву! Мы благодарны президенту США Дональду Трампу и американской администрации за это решение, которое важно не только для Литвы, но и для безопасности всего региона", - написал президент Литвы.

По словам Науседы, военное присутствие США в Литве является неотъемлемой частью сдерживания и коллективной обороны страны.