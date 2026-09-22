ABŞ hərbçiləri Litvaya yola düşüb
Digər ölkələr
- 22 sentyabr, 2026
- 15:24
ABŞ hərbçilərinin yeni rotasiyası artıq Litvaya yola düşür.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Litva Prezidenti Gitanas Nauseda "X" sosial şəbəkəsində yazıb.
"Mən yenicə təsdiq aldım ki, ABŞ hərbçilərinin yeni rotasiyası artıq Litvaya yola düşür! Biz təkcə Litva üçün deyil, həm də bütün regionun təhlükəsizliyi üçün vacib olan bu qərara görə ABŞ Prezidenti Donald Trampa və onun administrasiyasına minnətdarıq", - Litva Prezidenti qeyd edib.
Nausedanın sözlərinə görə, ABŞ-nin Litvada hərbi mövcudluğu ölkənin çəkindirmə və kollektiv müdafiəsinin ayrılmaz hissəsidir.
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