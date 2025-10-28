Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Новая премьер Японии выдвинет Трампа на Нобелевскую премию мира

    Другие страны
    • 28 октября, 2025
    • 06:22
    Новая премьер Японии выдвинет Трампа на Нобелевскую премию мира

    Новая премьер-министр Японии Санаэ Такаити намеревается выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

    Как передает Report, об этом сообщил японский телеканал Nippon TV.

    Отмечается, что Такаити сообщит о своем намерении Трампу в ходе их первых переговоров 28 октября в Токио.

    Ранее Трамп неоднократно заявлял, что считает себя достойным Нобелевской премии мира. Однако 10 октября Нобелевский комитет сообщил, что премия в 2025 году присуждена оппозиционному экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо. После этого Трамп пошутил, что рассчитывает получить Нобелевскую премию мира в следующем году.

    Япония США Дональд Трамп Санаэ Такаити
    Yaponiyanın yeni baş naziri Trampı Nobel Sülh Mükafatına namizəd göstərəcək

    Последние новости

    07:07

    Трамп заявил, что Япония заказала у США "большое количество" военной техники

    Другие страны
    06:38

    В США назвали влияние шатдауна на разработку ядерных вооружений

    Другие страны
    06:22

    Новая премьер Японии выдвинет Трампа на Нобелевскую премию мира

    Другие страны
    05:50

    На Сахалине произошел блэкаут

    В регионе
    05:16
    Фото

    После землетрясения в Балыкесире зафиксировано более 100 афтершоков - ОБНОВЛЕНО-4

    В регионе
    04:47

    Маск может уйти из Tesla

    Бизнес
    04:09

    СМИ: В Британии в ноябре начнут расселять мигрантов в военных казармах

    Другие страны
    03:37

    Reuters: Amazon планирует сократить до 30 000 рабочих мест

    Бизнес
    03:21
    Фото

    Турция и Узбекистан обсудили сотрудничество в сфере миграции

    В регионе
    Лента новостей