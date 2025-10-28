Новая премьер Японии выдвинет Трампа на Нобелевскую премию мира
Новая премьер-министр Японии Санаэ Такаити намеревается выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.
Как передает Report, об этом сообщил японский телеканал Nippon TV.
Отмечается, что Такаити сообщит о своем намерении Трампу в ходе их первых переговоров 28 октября в Токио.
Ранее Трамп неоднократно заявлял, что считает себя достойным Нобелевской премии мира. Однако 10 октября Нобелевский комитет сообщил, что премия в 2025 году присуждена оппозиционному экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо. После этого Трамп пошутил, что рассчитывает получить Нобелевскую премию мира в следующем году.
