    Новак: Нужны срочные меры для обеспечения топливом рынка РФ

    Новак: Нужны срочные меры для обеспечения топливом рынка РФ

    России необходимо срочно принять меры для обеспечения внутреннего рынка топливом в условиях текущего мирового энергетического кризиса.

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил вице-премьер страны Александр Новак.

    "Сегодня очень выросли цены на нефтепродукты и крэк-спреды (crack spread - разница в цене между нефтью и полученными из нее нефтепродуктами - ред.) в мире, и это накладывает также свой отпечаток (...) на то, чтобы обеспечить стабильность нашего внутреннего рынка", - сказал Новак.

    По его словам, в таких условиях энергетическим компаниям, министерству энергетики, правительству РФ необходимо в кратчайшие сроки для надежного обеспечения внутреннего рынка, стабильного обеспечения неповышения цен на заправках, обеспечить принятие необходимых механизмов и инструментов, которые бы позволили решить эту задачу.

    "Задача сложная, и это прям очень срочно", - добавил он.

    Александр Новак Внутренний рынок топлива
    Novak: Rusiya bazarını yanacaqla təmin etmək üçün təcili tədbirlər lazımdır
    Novak: Urgent measures needed to secure fuel supply in Russia
