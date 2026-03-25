Новак: Нужны срочные меры для обеспечения топливом рынка РФ

России необходимо срочно принять меры для обеспечения внутреннего рынка топливом в условиях текущего мирового энергетического кризиса.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил вице-премьер страны Александр Новак.

"Сегодня очень выросли цены на нефтепродукты и крэк-спреды (crack spread - разница в цене между нефтью и полученными из нее нефтепродуктами - ред.) в мире, и это накладывает также свой отпечаток (...) на то, чтобы обеспечить стабильность нашего внутреннего рынка", - сказал Новак.

По его словам, в таких условиях энергетическим компаниям, министерству энергетики, правительству РФ необходимо в кратчайшие сроки для надежного обеспечения внутреннего рынка, стабильного обеспечения неповышения цен на заправках, обеспечить принятие необходимых механизмов и инструментов, которые бы позволили решить эту задачу.

"Задача сложная, и это прям очень срочно", - добавил он.