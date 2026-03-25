    Novak: Rusiya bazarını yanacaqla təmin etmək üçün təcili tədbirlər lazımdır

    Energetika
    • 25 mart, 2026
    • 13:37
    Novak: Rusiya bazarını yanacaqla təmin etmək üçün təcili tədbirlər lazımdır

    Rusiyanın mövcud qlobal enerji böhranı şəraitində daxili bazarı yanacaqla təmin etmək üçün təcili tədbirlər görməsi zəruridir.

    "Report" Rusiya KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiya Baş nazirinin müavini Aleksandr Novak deyib.

    "Bu gün dünyada neft məhsullarının qiymətləri və krək-spredlər (crack spread - neft və ondan alınan neft məhsulları arasındakı qiymət fərqi) çox artıb və bu, daxili bazarımızın sabitliyinin təmin edilməsinə də öz təsirini göstərir", - Novak bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bu şəraitdə enerji şirkətləri, Energetika Nazirliyi, Rusiya hökuməti daxili bazarın etibarlı şəkildə təmin edilməsi, yanacaqdoldurma məntəqələrində qiymətlərin artmamasının sabit təminatı üçün ən qısa müddətdə bu məsələni həll etməyə imkan verəcək zəruri mexanizm və alətlərin qəbul edilməsini təmin etməlidir.

    "Məsələ mürəkkəbdir və bu, həqiqətən də çox təcilidir", - Novak əlavə edib.

    Aleksandr Novak
    Новак: Нужны срочные меры для обеспечения топливом рынка РФ
    Novak: Urgent measures needed to secure fuel supply in Russia

