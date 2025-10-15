Норвегия выделит Украине свыше €7 млрд в 2026 году
Другие страны
- 15 октября, 2025
- 17:40
Власти Норвегии предоставят Украине 85 млрд норвежских крон (около €7,2 млрд) в 2026 году.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба правительства страны.
"В 2026 году Норвегия также передаст Украине военную и гражданскую помощь в рамках программы имени [норвежского ученого Фритьофа] Нансена. Правительство предлагает выделить 85 млрд норвежских крон", - говорится в сообщении.
С 2023 года Украина получила помощь в размере 190 млрд норвежских крон (около $19 млрд) через программу имени Нансена.
Кроме того, сообщается, что Норвегия планирует поднять расходы на оборонные нужды до 3,4% от ВВП в 2026 году. Предполагается, что власти увеличат военные траты на 4,2 млрд норвежских крон (приблизительно €358 млн).
