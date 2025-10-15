Norveç gələn il Ukraynaya 7 milyard avrodan çox vəsait ayıracaq
Digər ölkələr
- 15 oktyabr, 2025
- 17:56
Norveç hökuməti 2026-cı ildə Ukraynaya 85 milyard Norveç kronu (təxminən 7,2 milyard avro) ayıracaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ölkə hökumətinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
"Gələn il Norveç Nansen adına proqram çərçivəsində Ukraynaya hərbi və mülki yardım da göndərəcək. Ölkə hökuməti Ukraynaya 85 milyard Norveç kronu ayırmağı təklif edir", - məlumatda qeyd olunur.
Ukrayna 2023-cü ildən bəri Nansen adına proqram vasitəsilə 190 milyard Norveç kronu (təxminən 19 milyard dollar) məbləğində yardım alıb.
Son xəbərlər
18:34
Foto
Azərbaycan hərbi qulluqçuları "Eternity-2025" təlimində iştirak edirHərbi
18:34
Hikmət Hacıyev Almaniya XİN-in Dövlət katibi ilə görüşübDigər
18:31
Alkis Drakinos: "EBRD Azərbaycanın hidrogen layihələrinə investisiya imkanlarını araşdıra bilər"Energetika
18:30
Sabah Aİ missiyasının iştirakı ilə "Rəfah" keçidinin açılması gözlənilirDigər ölkələr
18:28
ANAMA ilə Dövlət Məşğulluq Agentliyinin birgə təşkil etdiyi kurslara bugünədək 243 müdavim cəlb olunubSosial müdafiə
18:19
Foto
Cüdo üzrə U-17 yeniyetmələr arasında Bakı şəhər birinciliyi başa çatıbFərdi
18:14
"Azər-Türk Bank" maliyyə vəziyyətini açıqlayıbMaliyyə
18:10
AFFA Region Liqasında 2025/2026 mövsümünün püşkü atılıbFutbol
18:09