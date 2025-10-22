Норвегия предоставит Украине почти $100 млн на поддержку энергетики

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что Осло выделяет дополнительные $98,3 млн на обеспечение электроэнергией и отоплением Украины.

Как передает Report со ссылкой украинские СМИ, об этом он сказал во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Осло.

"Во время встречи я представил планы Норвегии по дальнейшей поддержке Украины до 2026 года. Я верю, что поддержка Украины останется сильной", – подчеркнул премьер.

Он добавил, что Норвегия оказывает Украине "мощную поддержку" и будет продолжать это делать, отметив важность тесного диалога с украинскими властями для того, чтобы помощь соответствовала реальным потребностям на местах.