Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"

    Норвегия предоставит Украине почти $100 млн на поддержку энергетики

    Другие страны
    • 22 октября, 2025
    • 14:47
    Норвегия предоставит Украине почти $100 млн на поддержку энергетики

    Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что Осло выделяет дополнительные $98,3 млн на обеспечение электроэнергией и отоплением Украины.

    Как передает Report со ссылкой украинские СМИ, об этом он сказал во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Осло.

    "Во время встречи я представил планы Норвегии по дальнейшей поддержке Украины до 2026 года. Я верю, что поддержка Украины останется сильной", – подчеркнул премьер.

    Он добавил, что Норвегия оказывает Украине "мощную поддержку" и будет продолжать это делать, отметив важность тесного диалога с украинскими властями для того, чтобы помощь соответствовала реальным потребностям на местах.

    Норвегия Украина помощь российско-украинская война Йонас Гар Стёре

    Последние новости

    15:45

    Рашад Набиев: Зангезурский коридор увеличит грузопоток региона на 15 млн тонн

    Инфраструктура
    15:37

    В Сирии бойцы спецслужб вступили в столкновения с вооруженными французами

    Другие страны
    15:35
    Фото

    Глава МИД Эстонии почтил память шехидов в Баку

    Внешняя политика
    15:29

    Малейка Аббасзаде: Стремительное развитие ИИ - это реальность рынка труда

    Наука и образование
    15:28

    ЦБА опубликовал статистику цифрового мошенничества в банковском секторе

    Финансы
    15:20

    Гендиректор Нацуправления Албании: Киберзащита должна сопровождать TAP на всем его пути - от Каспия до Адриатики - ИНТЕРВЬЮ

    Энергетика
    15:19

    Азербайджан увеличил расходы на образование на 4,2%

    Финансы
    15:19

    Бельгийский турист: За последние 30 лет Азербайджан достиг значительного прогресса

    Карабах
    15:19

    В Азербайджане ненефтегазовые доходы бюджета выросли более чем на 3%

    Финансы
    Лента новостей