Norveç Ukraynaya 100 milyon dollar ayıracaq
Digər ölkələr
- 22 oktyabr, 2025
- 15:52
Norveçin Baş naziri Yonas Qar Styore bildirib ki, Oslo Ukraynaya elektrik enerjisi və istilik təminatı üçün əlavə 98,3 milyon dollar ayırır.
"Report"un Ukrayna KİV-inə istinadən məlumatına görə, Baş nazir bunu Osloda Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ilə görüşü zamanı deyib.
"Görüş zamanı mən Norveçin 2026-cı ilə qədər Ukraynanın dəstəklənməsi ilə bağlı planlarını təqdim etdim. İnanıram ki, Ukraynaya dəstək güclü qalacaq", - Baş nazir vurğulayıb.
O, əlavə edib ki, Norveç Ukraynaya "güclü dəstək" göstərir və buna davam edəcək.
