    Norveç Ukraynaya 100 milyon dollar ayıracaq

    • 22 oktyabr, 2025
    • 15:52
    Norveç Ukraynaya 100 milyon dollar ayıracaq

    Norveçin Baş naziri Yonas Qar Styore bildirib ki, Oslo Ukraynaya elektrik enerjisi və istilik təminatı üçün əlavə 98,3 milyon dollar ayırır.

    "Report"un Ukrayna KİV-inə istinadən məlumatına görə, Baş nazir bunu Osloda Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ilə görüşü zamanı deyib.

    "Görüş zamanı mən Norveçin 2026-cı ilə qədər Ukraynanın dəstəklənməsi ilə bağlı planlarını təqdim etdim. İnanıram ki, Ukraynaya dəstək güclü qalacaq", - Baş nazir vurğulayıb.

    O, əlavə edib ki, Norveç Ukraynaya "güclü dəstək" göstərir və buna davam edəcək.

    Норвегия предоставит Украине почти $100 млн на поддержку энергетики

