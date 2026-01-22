Норвегия не намерена возводить ограждение на границе с Россией

Модернизация Норвегией границы с Россией не направлена на создание общего ограждения.

Как передает Report, об этом сообщили газете "Известия" в управлении полиции Норвегии.

Отмечается, что в настоящее время норвежская полиция проводит модернизацию границы, в том числе технологическую и физическую, при поддержке инструмента ЕС по управлению границами и визам.

"Нынешнее улучшение предполагает модернизацию физической инфраструктуры, предназначенной для поддержки современного управления границами, и не включает в себя общее ограждение", - сообщили в норвежском полицейском управлении газете.

По их словам, эти работы являются естественным развитием управления границами, направленным на повышение осведомленности о ситуации и эффективное использование ресурсов.