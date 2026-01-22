Норвегия не намерена возводить ограждение на границе с Россией
- 22 января, 2026
- 06:57
Модернизация Норвегией границы с Россией не направлена на создание общего ограждения.
Как передает Report, об этом сообщили газете "Известия" в управлении полиции Норвегии.
Отмечается, что в настоящее время норвежская полиция проводит модернизацию границы, в том числе технологическую и физическую, при поддержке инструмента ЕС по управлению границами и визам.
"Нынешнее улучшение предполагает модернизацию физической инфраструктуры, предназначенной для поддержки современного управления границами, и не включает в себя общее ограждение", - сообщили в норвежском полицейском управлении газете.
По их словам, эти работы являются естественным развитием управления границами, направленным на повышение осведомленности о ситуации и эффективное использование ресурсов.