    Норвегия не намерена возводить ограждение на границе с Россией

    • 22 января, 2026
    • 06:57
    Норвегия не намерена возводить ограждение на границе с Россией

    Модернизация Норвегией границы с Россией не направлена на создание общего ограждения.

    Как передает Report, об этом сообщили газете "Известия" в управлении полиции Норвегии.

    Отмечается, что в настоящее время норвежская полиция проводит модернизацию границы, в том числе технологическую и физическую, при поддержке инструмента ЕС по управлению границами и визам.

    "Нынешнее улучшение предполагает модернизацию физической инфраструктуры, предназначенной для поддержки современного управления границами, и не включает в себя общее ограждение", - сообщили в норвежском полицейском управлении газете.

    По их словам, эти работы являются естественным развитием управления границами, направленным на повышение осведомленности о ситуации и эффективное использование ресурсов.

