Norveç Rusiya ilə sərhəddə hasar tikmək niyyətində deyil
Digər ölkələr
- 22 yanvar, 2026
- 07:18
Norveçin Rusiya ilə sərhədini modernləşdirməsi ortaq bir hasar yaratmaq məqsədi daşımır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Norveç polis departamenti "İzvestiya" qəzetinə məlumat verib.
Qeyd olunub ki, Norveç polisi hazırda Avropa İttifaqının sərhəd və viza idarəetmə alətinin dəstəyi ilə texnoloji və fiziki cəhətdən də daxil olmaqla sərhədi modernləşdirir:
"Hazırkı təkmilləşdirmə müasir sərhəd idarəçiliyini dəstəkləmək üçün nəzərdə tutulmuş fiziki infrastrukturun təkmilləşdirilməsini əhatə edir və ümumi hasarlamanı əhatə etmir".
Departament vurğulayıb ki, bu səylər sərhəd idarəçiliyinin təbii bir irəliləyişidir və vəziyyət barədə məlumatlılığı artırmağa və resurslardan səmərəli istifadəyə yönəlib.
