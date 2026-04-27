Норвегия и Украина договорились о совместном выпуске дронов mid-strike

Украина и Норвегия запустят первое совместное производство украинских беспилотников mid-strike.

Как передает Report, об этом говорится на сайте Минобороны Украины.

Соответствующее соглашение подписали в Киеве посол Норвегии в Украине Ларс Рагнар Аалеруд Гансен и заместитель министра обороны Украины по европейской интеграции Сергей Боев.

Согласно информации, планируется изготовить несколько тысяч дронов mid-strike на территории Норвегии.

Проект будет профинансирован норвежской стороной за счет средств, которые направляют дополнительно к ранее предусмотренным $7 млрд оборонной поддержки Украины в 2026 году.

"Соглашение открывает возможность масштабирования производства украинских технологий, уже доказавших свою эффективность на поле боя, и усиления оборонных возможностей обеих стран", - говорится в сообщении.

Ожидается, что первые беспилотные системы, произведенные в рамках проекта на территории Норвегии, будут переданы Украине уже к лету текущего года.

Соглашение предусматривает не только производство, но и развитие комплексного промышленного сотрудничества между странами, включая проведение совместных исследований.

По данным ведомства, в 2026 году Норвегия также планирует направить более $1,5 млрд на закупку вооружения украинского производства для нужд Сил обороны Украины.

Дроны типа Middle Strike (средней дальности) - это класс ударных беспилотников, занимающих нишу между тактическими FPV-дронами (ближний бой) и дальнобойными дронами-камикадзе (стратегические цели). Они стали важным элементом современного воздушного боя.