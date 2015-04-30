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    "Нормандская четверка" отметила прогресс в вопросе отвода вооружений

    Лидеры четверки констатировали определенный прогресс в вопросах обеспечения прекращения огня

    Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Лидеры "нормандской четверки" констатировали определенный прогресс в вопросах обеспечения прекращения огня и отвода вооружений в Донбассе, сообщила пресс-служба Кремля.

    "В так называемом "нормандском" формате продолжено обсуждение вопросов урегулирования кризиса в Украине. Проведен обстоятельный анализ ситуации с выполнением всех положений Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года. Констатирован определенный прогресс в вопросах обеспечения прекращения огня и отвода тяжелых вооружений из зоны конфликта", - говорится в сообщении, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

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