"Нормандская четверка" отметила прогресс в вопросе отвода вооружений

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Лидеры "нормандской четверки" констатировали определенный прогресс в вопросах обеспечения прекращения огня и отвода вооружений в Донбассе, сообщила пресс-служба Кремля.

"В так называемом "нормандском" формате продолжено обсуждение вопросов урегулирования кризиса в Украине. Проведен обстоятельный анализ ситуации с выполнением всех положений Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года. Констатирован определенный прогресс в вопросах обеспечения прекращения огня и отвода тяжелых вооружений из зоны конфликта", - говорится в сообщении, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".