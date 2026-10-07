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    Нобелевскую премию по химии 2026 года присудили ученым из Франции и Японии

    Другие страны
    • 07 октября, 2026
    • 14:20
    Нобелевскую премию по химии 2026 года присудили ученым из Франции и Японии

    Королевская академия наук Швеции объявила лауреатов Нобелевской премии по химии 2026 года.

    Как передает Report со ссылкой на страницу Нобелевской премии в соцсети X, премия присуждена Анри Кагану (Франция) и Кэнсо Соаи (Япония).

    Ученые удостоены награды "за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметрическом органическом синтезе".

    Нобелевская премия химия Анри Б. Каган Кэнсо Сои
    Kimya üzrə Nobel mükafatı laureatları məlum olub
    Henri B. Kagan, Kenso Soai win 2026 Nobel Prize in Chemistry
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