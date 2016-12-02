Нобелевский лауреат разорвал грин-карту из-за победы Трампа

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Нигерийский писатель и лауреат Нобелевской премии по литературе Воле Шойинка разорвал американскую грин-карту в знак протеста против победы на президентских выборах в США Дональда Трампа. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, 82-летний Шойинка также сообщил, что отказался от вида на жительство в США.

В течение многих лет он преподавал в старейших американских вузах, входящих в Лигу Плюща.

Покинуть США в случае победы Трампа он пообещал еще до выборов.

Писатель на конференции по вопросам образования, проходящей в Южной Африке, заявил, что он больше не чувствует себя спокойно в США.

Нигерийский писатель получил Нобелевскую премию в области литературы в 1986 год и стал первым африканским писателем, получившим премию.