 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Нобелевский лауреат разорвал грин-карту из-за победы Трампа

    82-летний Воле Шойинка также сообщил, что отказался от вида на жительство в США

    Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Нигерийский писатель и лауреат Нобелевской премии по литературе Воле Шойинка разорвал американскую грин-карту в знак протеста против победы на президентских выборах в США Дональда Трампа. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, 82-летний Шойинка также сообщил, что отказался от вида на жительство в США. 

    В течение многих лет он преподавал в старейших американских вузах, входящих в Лигу Плюща. 

    Покинуть США в случае победы Трампа он пообещал еще до выборов.

    Писатель на конференции по вопросам образования, проходящей в Южной Африке, заявил, что он больше не чувствует себя спокойно в США.

    Нигерийский писатель получил Нобелевскую премию в области литературы в 1986 год и стал первым африканским писателем, получившим премию.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi