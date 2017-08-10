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    Нижняя палата парламента Франции выступила против кумовства в политике

    Кроме того ужесточены условия, на которых депутатам позволено заниматься консультационной деятельностью

    Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Нижняя палата парламента Франции - Национальное собрание утвердила закон, направленный против кумовства и коррупции в политике.

    Как сообщает Report со ссылкой на Deutsche Welle, в поддержку законопроекта, упраздняющего фонд, из которого депутаты могли распределять субсидии в своих избирательных округах, проголосовали 412 парламентария, еще 74 были против.

    Существование этого фонда, бюджет которого в минувшем году составил 146 млн евро, критиковали за содействие семейственности.

    Кроме того ужесточены условия, на которых депутатам позволено заниматься консультационной деятельностью. Президент страны Эммануэль Макрон в своей предвыборной программе обещал полностью запретить работу депутатов советниками, хотя это обещание так и не было реализовано.

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