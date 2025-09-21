Николас Мадуро: Венесуэльский народ сплочен перед угрозами со стороны США

Народ Венесуэлы сплочен перед угрозами со стороны США и готов защищать суверенитет своей страны.

Как передает Report, об этом сообщил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

"Американская империя угрожает родине Симона Боливара, и родина отвечает: мы сплочены более чем когда-либо, чтобы гарантировать суверенитет, мир, право на жизнь и труд народа Венесуэлы", - заявил глава государства. Он обратился с призывом к Вашингтону прекратить угрозы и подчеркнул, что Венесуэла останется "свободной и суверенной страной".

Президент сообщил об успешной операции "Казармы идут к народу" по обучению военному делу ополченцев и резервистов, которая прошла 21 сентября на всей территории Венесуэлы. Мадуро отметил, что с шести часов утра боливарианские вооруженные силы прибыли в 5 336 коммунальных округов "с танками, бронемашинами, зенитными установками, пулеметами, винтовками" для обучения ополченцев национальной боливарианской милиции.