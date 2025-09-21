İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş

    Maduro: Venesuela xalqı ABŞ-nin təhdidləri qarşısında birləşib

    Digər ölkələr
    • 21 sentyabr, 2025
    • 05:29
    Maduro: Venesuela xalqı ABŞ-nin təhdidləri qarşısında birləşib

    Venesuela xalqı ABŞ-ın təhdidləri qarşısında birdir və öz ölkəsinin suverenliyini müdafiə etməyə hazırdır.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Bolivar Respublikasının prezidenti Nikolas Maduro "Venezolana de Televisión" telekanalının efirində bildirib.

    "Amerika imperiyası Simon Bolivarın vətənini təhdid edir və vətən cavab verir: biz Venesuela xalqının suverenliyinə, sülhə, yaşamaq və işləmək hüququna zəmanət vermək üçün həmişəkindən daha çox birləşmişik", - dövlət başçısı bəyan edib.

    O, Vaşinqtonu təhdidləri dayandırmağa çağırıb və Venesuelanın azad və suveren ölkə olaraq qalacağını vurğulayıb.

    Venesuela Maduro
    Николас Мадуро: Венесуэльский народ сплочен перед угрозами со стороны США

    Son xəbərlər

    06:07

    Kamçatkada 6,1 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb

    Digər ölkələr
    05:52

    Tramp BMT-də 20 ölkənin lideri ilə görüşməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    05:29

    Maduro: Venesuela xalqı ABŞ-nin təhdidləri qarşısında birləşib

    Digər ölkələr
    04:51

    Braziliya ABŞ-ı BMT-nin demokratiyaya dair konfransına dəvət etməyib

    Digər ölkələr
    04:10

    Avstraliyada naməlum asteroidin izləri tapılıb

    Digər ölkələr
    03:47

    Çexiya Prezidenti NATO-nun hava məkanını pozan Rusiya təyyarələrini vurmağa çağırıb

    Digər ölkələr
    03:08

    Qətər Qəzza danışıqlarını bərpa etmək şərtini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    03:01

    Britaniya bu gün Fələstini dövlət kimi tanıyacaq

    Digər ölkələr
    02:43

    Haaqada hökumətin siyasətinə etiraz edən azı 30 nəfər saxlanılıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti