​В Нигерии смертник устроил взрыв на рынке

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере пять человек погибли и десять получили ранения в результате взрыва бомбы на рынке в городе Гомбе на северо-востоке Нигерии.

Как сообщает Report со ссылкой на BBC, по информации спасателей, взрывное устройство привел в действие смертник.

Пока никто не взял на себя ответственность за содеянное, но подозрение падает на исламистскую группировку "Боко харам", которая уже не раз устраивала подобные нападения.