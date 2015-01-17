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    ​В Нигерии смертник устроил взрыв на рынке

    По меньшей мере пять человек погибли и десять получили ранения

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере пять человек погибли и десять получили ранения в результате взрыва бомбы на рынке в городе Гомбе на северо-востоке Нигерии.

    Как сообщает Report со ссылкой на BBC, по информации спасателей, взрывное устройство привел в действие смертник.

    Пока никто не взял на себя ответственность за содеянное, но подозрение падает на исламистскую группировку "Боко харам", которая уже не раз устраивала подобные нападения.

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