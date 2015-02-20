​Нигерия нанесла авиаудары по лагерю "Боко Харам"

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Нигерийские военные сообщили, что их военные самолеты нанесли авиаудары по тренировочным лагерям боевиков "Боко Харам" в лесу Самбиса на северо-востоке страны.

Как передает Report со ссылкой на BBC, по словам представителей армии, войска соседних стран (Чада, Камеруна, Бенина и Нигера) рассчитывают сковать силы исламистов внутри границ Нигерии, прежде чем начать полноценное наземное и воздушное наступление.

В армии Чада заявили, что солдаты продвигаются вглубь леса после захвата города Диква рядом со столицей штата Борно Майдугури.

Военачальники должны встретиться на следующей неделе в Чаде для утверждения планов по созданию региональных сухопутных войск численностью 8700 человек.