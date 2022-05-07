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Нигерийские авиалинии приостановят работу 9 мая из-за высоких цен на топливо

Нигерийские авиалинии приостановят работу 9 мая из-за высоких цен на топливо Нигерийские авиаперевозчики с 9 мая приостановят работу из-за взлетевших цен на авиационное топливо.
Другие страны
7 мая 2022 г. 10:40
Нигерийские авиалинии приостановят работу 9 мая из-за высоких цен на топливо

Нигерийские авиаперевозчики с 9 мая приостановят работу из-за взлетевших цен на авиационное топливо.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила нигерийская ассоциация операторов авиалиний в письме министру авиации страны Хади Сирике.

Ассоциация отметила, что стоимость авиационного топлива продолжает неуклонно расти, что создает огромное давление на устойчивость операций и финансовую жизнеспособность авиакомпаний.

Стоимость авиационного топлива Jet A1 в Нигерии с начала года выросла с 190 найр (0,46 долларов) за литр до 700 найр (1,69 долларов).

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на данные Ассоциации производителей Нигерии сообщило, что промышленные компании страны столкнулись с угрозой кризиса из-за повышения цен на дизельное топливо, пшеницу и другую импортную продукцию.

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Версия на азербайджанском языке Nigeriya aviadaşıyıcıları mayın 9-da fəaliyyətini dayandıracaq
Версия на английском языке Nigerian airlines to halt operations over rising jet fuel costs

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