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Нидерланды закрыли границы для въезжающих из Сербии и Черногории

Нидерланды закрыли границы для въезжающих из Сербии и Черногории Власти Нидерландов вновь ввели запрет на въезд из Сербии и Черногории после резкого увеличения числа зараженных COVID-19 в эти странах. Как передает Report, об этом&&сообщают СМИ Нидерландов.
Другие страны
8 июля 2020 г. 19:00
Нидерланды закрыли границы для въезжающих из Сербии и Черногории

Власти Нидерландов вновь ввели запрет на въезд из Сербии и Черногории после резкого увеличения числа зараженных COVID-19 в эти странах. Как передает Report, об этом  сообщают СМИ Нидерландов.

"К сожалению, ситуация в Сербии и Черногории так сильно ухудшилась, что кабинет решил вновь ввести запрет на поездки для защиты общественного здоровья в Нидерландах", - заявил министр юстиции Фердинад Грапперхаус.

Гражданам Нидерландов рекомендуется посещать эти страны только в случае крайней необходимости.

Ранее сообщалось, что во время беспорядков у парламента Сербии этой ночью  пострадали 43 полицейских, задержаны 24 участника протестов. Беспорядки произошли после того, как президент Сербии Александр Вучич заявил о планах введения новых ограничений в целях борьбы с коронавирусом.

По данным Национального института здравоохранения Нидерландов (RIVM) на 7 июля, в стране было выявлено 50 694 случаев заражения COVID-19, 6 132 человек скончались.

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Версия на английском языке Netherlands shuts borders for citizens of Serbia, Montenegro

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