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В Сербии введут комендантский час из-за ухудшения ситуации с COVID-19

В Сербии введут комендантский час из-за ухудшения ситуации с COVID-19 Власти Сербии приняли решение вернуться к практике комендантского часа из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.
Другие страны
7 июля 2020 г. 23:13
В Сербии введут комендантский час из-за ухудшения ситуации с COVID-19

Власти Сербии приняли решение вернуться к практике комендантского часа из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил во вторник президент Сербии Александр Вучич в специальном телеобращении.

"С пятницы по понедельник введем длительный комендантский час", - сообщил Вучич.

Кроме того, по его словам, со среды запрещается собираться более пяти человек как в помещении, так и на улице.

Президент сообщил, что в данный момент всего около четырех тысяч человек находятся в больницах с COVID-19, а в столице Белграде медучреждения практически заполнены.

В ответ на просьбу журналистов уточнить продолжительность ограничительных мер, Вучич подчеркнул, что решение об этом должен принимать Национальный кризисный штаб по борьбе с коронавирусом.

"О том, когда будут введены меры, скажет кризисный штаб. Должно случиться чудо, чтобы не пришлось их применять - если ситуация значительно улучшится в ближайшие два дня, во что я не верю. Рассчитывайте на запрет передвижения с пятницы, вероятно, 18:00 до пяти утра понедельника. Лично я хотел бы, чтобы это действовало по всей Сербии", - отметил Вучич.

В своем обращении сербский лидер также дал понять, что будет обеспечена возможность выхода на улицы для владельцев домашних животных, матерей с детьми и пенсионеров.

В Сербии введут комендантский час из-за ухудшения ситуации с COVID-19

Власти Сербии приняли решение вернуться к практике комендантского часа из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил во вторник президент Сербии Александр Вучич в специальном телеобращении.

"С пятницы по понедельник введем длительный комендантский час", - сообщил Вучич.

Кроме того, по его словам, со среды запрещается собираться более пяти человек как в помещении, так и на улице.

Президент сообщил, что в данный момент всего около четырех тысяч человек находятся в больницах с COVID-19, а в столице Белграде медучреждения практически заполнены.

В ответ на просьбу журналистов уточнить продолжительность ограничительных мер, Вучич подчеркнул, что решение об этом должен принимать Национальный кризисный штаб по борьбе с коронавирусом.

"О том, когда будут введены меры, скажет кризисный штаб. Должно случиться чудо, чтобы не пришлось их применять - если ситуация значительно улучшится в ближайшие два дня, во что я не верю. Рассчитывайте на запрет передвижения с пятницы, вероятно, 18:00 до пяти утра понедельника. Лично я хотел бы, чтобы это действовало по всей Сербии", - отметил Вучич.

В своем обращении сербский лидер также дал понять, что будет обеспечена возможность выхода на улицы для владельцев домашних животных, матерей с детьми и пенсионеров.

 

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