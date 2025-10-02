Нидерланды возглавят проект создания "стены дронов" в Европе

Нидерланды совместно с еще двумя странами ЕС возьмут на себя ведущую роль в разработке европейской инициативы по дронам - системы защиты от беспилотников.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом журналистам в Копенгагене заявил премьер-министр страны Дик Схоф.

По его словам, проект реализуется при лидерстве Нидерландов и в тесном сотрудничестве с Украиной, которая уже обладает значительным опытом в противодействии дронам.

"Кроме того, в Нидерландах планируется строительство собственного завода по производству беспилотников также с привлечением украинского опыта в этом вопросе", - сказал он.

Инициатива рассматривается как ключевой элемент укрепления обороны Европы и НАТО.

Премьер также прокомментировал ситуацию, связанной с использованием замороженных российских активов.

Отвечая на вопросы о рисках ответных мер со стороны России в случае "размораживания" активов для предоставления репарационных кредитов Украине, Схоф подчеркнул, что эти вопросы в настоящее время обсуждаются и для минимизации рисков, как финансовых, так и технических, предлагается их разделение в рамках сотрудничества ЕС и G7.

"Связь между ЕС и G7 абсолютно важна. Потому что этот риск актуален не только для ЕС, он должен решаться также совместно с G7", - заявил Схоф.