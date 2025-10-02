Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Нидерланды возглавят проект создания "стены дронов" в Европе

    Другие страны
    • 02 октября, 2025
    • 15:43
    Нидерланды возглавят проект создания стены дронов в Европе

    Нидерланды совместно с еще двумя странами ЕС возьмут на себя ведущую роль в разработке европейской инициативы по дронам - системы защиты от беспилотников.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом журналистам в Копенгагене заявил премьер-министр страны Дик Схоф.

    По его словам, проект реализуется при лидерстве Нидерландов и в тесном сотрудничестве с Украиной, которая уже обладает значительным опытом в противодействии дронам.

    "Кроме того, в Нидерландах планируется строительство собственного завода по производству беспилотников также с привлечением украинского опыта в этом вопросе", - сказал он.

    Инициатива рассматривается как ключевой элемент укрепления обороны Европы и НАТО.

    Премьер также прокомментировал ситуацию, связанной с использованием замороженных российских активов.

    Отвечая на вопросы о рисках ответных мер со стороны России в случае "размораживания" активов для предоставления репарационных кредитов Украине, Схоф подчеркнул, что эти вопросы в настоящее время обсуждаются и для минимизации рисков, как финансовых, так и технических, предлагается их разделение в рамках сотрудничества ЕС и G7.

    "Связь между ЕС и G7 абсолютно важна. Потому что этот риск актуален не только для ЕС, он должен решаться также совместно с G7", - заявил Схоф.

    Лента новостей